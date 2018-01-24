Названы самые низкооплачиваемые профессии на Украине

Вчера, 18:19

На Украине чиновники государственной службы занятости назвали самые низкооплачиваемые профессии в стране по последним данным. Меньше всех получают педагоги и медики среднего звена.

Имеются в виду воспитатели детских садов медсестры и фельдшеры. Их заработок составляет в среднем 3 тысячи 700 гривен или 7 тысяч 200 рублей или 128 долларов. При этом услуги ЖКХ за однокомнатную квартиру в «хрущевке» равны примерно 800 гривен, не считая платы за электроэнергию. Столько же получают от государства почтальоны и дворники.

В прошлом году, несмотря на широко растиражированную новость о повышении зарплат учителям общеобразовательных школ, педагоги стали получать в среднем 7 тысяч гривен со всеми надбавками. Хорошо себя чувствует президент Украины Петр Порошенко, который, несмотря на свой бизнес, приносящий миллиардный доход в долларовом эквиваленте, получает еще и зарплату в 336 тысяч гривен. В стране безработица увеличивается с каждым месяцем в геометрической прогрессии.