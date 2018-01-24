Девушки в сексуальных боди поддержали челлендж Satisfaction

Вчера, 19:37

Несколько девушек в сексуальных боди поддержали ульяновских курсантов. Они записали видеоролик, где танцевали под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Видео уже просмотрели почти 16 000 человек.

Девушки решили выделиться среди других авторов подобных роликов и выбрали для съемок не общежитие института или школьный кабинет. Для челленжа Satisfaction красотки избрали гаражи, где танцевали вокруг машин и облизывали инструменты. Пользователи положительно оценили работу девушек, которые своими откровенными нарядами привлекли зрителей противоположного пола. Молодые люди оставили под роликом множество комментариев, обратив внимание на девушку из последнего эпизода, которая исполнила профессиональный тверк.

Данное видео стало очередным из ряда подобных, которые были записаны в поддержку курсантов из Ульяновска. Молодые люди находятся под угрозой отчисления из-за неудачной шутки. Студенты лётного училища в одних трусах весело танцевали на камеру, после чего клип выложили в сеть. Администрация учебного заведения, где учатся будущие лётчики, негативно отреагировала на выходку студентов. В данный момент администрация училища готовит документы на отчисление молодых людей.