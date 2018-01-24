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В Воронеже смельчаки катались на тюбинге со скоростью 80 км/ч

Сегодня, 16:23

Двое смельчаков из Воронежа решили покататься на тюбинге, для чего привязали его к автомобилю и прокатились со скоростью 80 км/ч.

Жители Воронежа решили отпраздновать появление большого количества снега традиционным зимним развлечением – катанием на тюбинге, известном как ватрушка. Только сделать они решили это не традиционным способом, а новым, и достаточно экстремальным.

В частном секторе города двое мужчин привязали тюбинг к автомобилю, уселись на него, и погнали по заснеженной дороге со скоростью в 80 км/ч. Часть поездки была запечатлена на видеокамеру, а ролик затем разместили в социальных сетях. Такое развлечение опасно, на видео заметно, как на повороте во встречном направлении проезжает другой автомобиль. Экстремалам крупно повезло, что их ватрушку не занесло на скользкой дороге. Данный случай – уже не первый в городе, ранее подобные поездки уже совершали другие жители Воронежа.


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