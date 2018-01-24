VistaNews.ru


В Сети раскритиковали раздевшуюся женщину-врача

Сегодня, 13:31

Пользователи сети возмущены поведением неизвестной женщины-доктора, раздевшейся в стенах медучреждения. Новоиспеченная звезда интернета решила продемонстрировать костюм суперженщины, скинув медицинский халат.

Не все пользователи сети бросились критиковать женщину-доктора. Возможно, она и не врач вовсе, а «эротика» происходила не на территории больницы, подчеркивают защитники скандалистки. Критически настроенные пользователи сети требуют разбирательства по факту наготы в стенах медучреждения. Автор видео утверждает, что запечатленная женщина действительно является доктором, однако доказательств этого пока что не предоставлено.

К слову, новоиспеченная звезда интернета решила оригинальным образом продемонстрировать костюм суперженщины. Судя по всему, желание получить восторженные комментарии под эротическим роликом обернется врачу, в лучшем случае, выговором.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.