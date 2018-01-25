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В Петербурге метрополитен выпустил новый комикс про забытые вещи

Сегодня, 02:30

В Петербурге руководство метрополитена выпустило новый комикс, посвященный забытым вещам в вагонах. Художником иллюстрации под названием «Торт» является Илья Тихомиров.

Представители метрополитена Петербурга снова предупреждают пассажиров быть более внимательными во время передвижения в вагонах и не оставлять личные вещи на станциях, в поезде или в вестибюлях. Свое обращение к горожанам руководство метро публикует в качестве комиксов, и новая серия получила название «Торт».

Автором серии шаржа, призванного привлечь внимание к проблеме, выступает питерский художник Илья Тихомиров. Его творения показывают, что именно забывают рассеянные жители на объектах метро. Картинки сопровождаются краткими стихотворениями. Не секрет, что именно забытые вещи являются причиной серьезной паники среди граждан России.


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