Ростов-на-Дону и Минск могут стать городами-побратимами

Сегодня, 12:11

Российский Ростов-на-Дону и белорусский Минск могут стать городами-побратимами. С такой инициативой выступил Владимир Неронский, глава отделения посольства Белоруссии в Ростове.

На сегодняшний деть российский и белорусский города очень активно и успешно сотрудничают. За 2017 год двусторонний оборот товаров предприятий составил 143,6 миллиона долларов. Предприятиями-экспортами Ростова-на-Дону выступают «Золотая семечка», «Элис Фэшн Рус», «Эмпилс-цинк» и «Астон». Со стороны Белоруссии в регион экспортируются химическая и машиностроительная продукции, продовольственные товары, обувь и текстиль.

По словам Виталия Кушнарева, мэра Ростова-на-Дону, точек соприкосновения для успешного взаимодействия с Минском очень много. Основными сферами сотрудничества являются поставки продовольственных и непродовольственных товаров. Помимо этого, белорусские компании принимают активное участие в процессе обновления ростовского пассажирского транспорта.