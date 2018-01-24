В Приморье циркулируют три вируса гриппа

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В Приморском крае в данный момент существуют и поражают людей сразу три вируса гриппа. У местных жителей выявили вирусы гриппа H1N1 и H3N2. Информацию об этом сообщают в пресс-службе Приморского краевого управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также отмечается, что беспокоиться об этом сильно не стоит. Ведь в наше время распространение гриппа стоит на обычном уровне предыдущих годов. Однако, как добавляют медики, с грядущим похолоданием прогнозируется увеличением скорости роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.

С начала текущего года всего в медицинские учреждения Приморского края обратились больше пяти тысяч граждан, у которых наблюдались симптомы ОРВИ. В период с 22 января по 5 февраля в регионе открыли «горячую линию», которая направлена на помощь гражданам в профилактикн ОРВИ и гриппа. Специалисты принимают звонки с 9 утра до 17 вечера. Телефоны можно посмотреть на официальном сайте ведомства в интернете.