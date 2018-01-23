В Екатеринбурге женщина после удаления груди пройдет экспертизу

Вчера, 23:59

Женщина из Екатеринбурга, которой ампутировали грудь, будет направлена на экспертизу. Специалисты обследуют ее на предмет вменяемости, так как есть опасение, что у нее могут забрать двоих детей органы опеки.

В настоящее время жительница Екатеринбурга пытается доказать в суде неправомерность действий специалистов органов опеки. По материалам разбирательства, опека может отобрать у женщины двоих сыновей, так как ее подозревают в транссексуализме. Ранее женщине ампутировали полностью грудь. Причина такого хирургического вмешательства не онкология, а желание стать мужчиной. Стало известно, что у женщины ранее была страница в социальном ресурсе в группе транссексуалов. Но в настоящее время все удалено, но грудь, конечно, вернуть нельзя. Правозащитники настояли на прохождении психиатрической экспертизы на предмет вменяемости. В ближайшие сроки эта процедура состоится, так как суд полностью удовлетворил ходатайство. Женщина обещала, что докажет опеке свою "нормальность" и не даст отобрать своих мальчиков.