Самая "тупая" собака в мире прославилась на весь Интернет

Вчера, 23:38

Самая "тупая" собака стала известной на всю Всемирную сеть своим безрассудным поступком. 10-месячный пес Купер сначала вырыл огромную яму, но потом сам в ней и застрял.

Фотоснимки самой тупой собаки в мире потрясли всех обозревателей в социальной сети. Коллаж был выложен самой хозяйкой 10-месячного пса Купера, который так сумел мастерски прославиться. Девушка, владелица самой глупой псины сообщила, что ее Купер рыл яму более десяти дней подряд. После того, как дыра достигла глубины его полного роста, собака прекратила работу, но выбраться самостоятельно ей не удалось.

Вероятно, что молодой возраст щенка не позволил силе побороть препятствие. Хозяйка пса помогла любимцу выбраться из подземного плена, но предварительно сфотографировала его на месте своего произведения. Фотоснимки моментально начали набирать тысячи лайков в Сети.