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В МВД Костромы назвали современные преступления изощренными

Вчера, 22:57

Современные преступления являются изощренными. Такое заявление сделал глава костромской полиции Вадим Казьмин.

По его мнению, нынешние злоумышленники становятся более изощренными. МВД для противодействия мошенникам, в том числе и тех, кто проводит свою преступную деятельность в Сети, со сбытом наркотических веществ в правоохранительных органах работают специальные отделы. Приносят результат и новые способы следственной и оперативной работы подразделений УМВД, которые берут под личный контроль экономическую безопасность Костромской области. Положительные последствия уголовных дел по коррупционным фактам в сфере ЖКХ позволили вернуть в местный бюджет более 35 миллионов рублей. Еще вдвое большую сумму вернули в казну после проверок ювелирных структур-одиночек.

Также в полиции Костромы отметили, что главной целью ведомства является расследование преступлений. К примеру, в минувшем году полиция смогла раскрыть больше 5,4 тысяч злодеяний.


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