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В Калининграде курсанты станцевали под Satisfaction в поддержку ульяновцев

Вчера, 22:14

В Калининграде курсанты активно приняли участие во флешмобе в поддержку ульяновских студентов. Аккомпанементом под разработанный зажигательный танец стала композиция Satisfaction.

Калиниградские курсанты решили поддержать своих товарищей из Ульяновска, и также записали видеоклип под Satisfaction. Автором видеосюжета с зажигательным флешмобом стал один из студентов авиауниверситета в Калининграде. Он немедленно опубликовал ролик в социальной сети. Правда огласку получила только часть танца, так как курсанты не смогли исполнить все за минуту. В комментариях было добавлено, что если ролик понравится и количество просмотров будет высоким, то автор сразу опубликует вторую часть флеш-моба. 


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