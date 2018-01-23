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Школьники будут улучшать внешний вид Хабаровска

Вчера, 21:38

В Хабаровске местные школьники меняют привычный образ города. Мероприятие проходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В ушедшем году Хабаровск оказался одним из городов, где активистами воплощается в жизнь вышеупомянутый проект. Его целью является модернизация городов более удобными для жизни, но при этом следует максимально учесть потребности населения. В связи с этим по просьбе людей проходят ворк-шопы, в которых участвуют также и школьники, их родители и педагоги.

Ворк-шоп являет собой интенсивное обучающее мероприятие, в процессе которого активисты учатся благодаря своей усиленной работе. Экспертами выступают начальники и эксперты Министерства жилкомхозяйства, мастера в сфере дизайна и архитектуры, преподаватели Тихоокеанского педагогического университета.

В рамках проекта нужно использовать креативные подходы в решению задания. С интересом подходят к этому школьники, которые при помощи технологий намерены реализовать самые удивительные идеи населения.

 


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