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В День Освобождения Воронежа на фейерверки выделили 1 млн рублей

Вчера, 21:13

Известно, что поставщиком услуг по проведению праздничного салюта занимается фирма «Пиро-Росс», которая не в первый раз организовывают данные мероприятия. День Освобождения воронежцы встретят с салютом, общая стоимость которого составит 1 млн рублей.

Воронежцы готовятся к празднованию своего юбилейного 75 Дня Освобождения. В честь данного события чиновники города решили подарить воронежцам фейерверк. Те, кто хочет понаблюдать за данным действием, должны будут выйти на улицу 25 января, в этот четверг в 21:00. Фейерверк будет длиться больше 8 минут. В планах у властей запустить 740 выстрелов. Высота составит 170 – 500 метров от земли.

День освобождения города от фашистских захватчиков является великим ежегодным праздником.


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