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Волонтеры Мурманска объявили о своей большой активности

Вчера, 21:03

На территории Мурманска становится все более популярным волонтерское движение. С такой информацией выступают местные издания.

Наступивший год оглашен в РФ Годом волонтера. В Мурманске данное движение набирает активные обороты, на что обращают внимание местные власти. С активистами встречался глава администрации города Андрей Сысоев.

По мнению волонтеров, новое увлечение существенно развивает трудолюбие, активность и способности, также это приносит ребятам удовольствие, потому как волонтер, по их мнению, делает добро для обычных людей. Молодые люди оказывают помощь ветеранам, старикам, бездомным животным, они принимают участие в различных мероприятиях и городских акциях.

Недавно мурманские волонтеры получили для использования новое, более просторное помещение. Активисты обладают хорошими тренинговыми кабинетами, аудиториями для проведения занятий, для работы экспертов с молодыми людьми, а также для воплощения в жизнь продолжительной добровольческой деятельности.

 


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