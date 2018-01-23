Дочь Дмитрия Пескова удалила свой пост о «беспределе» столичной полиции

Вчера, 20:15

Дочь спикера Кремля Дмитрия Пескова Елизавета, спустя несколько часов после опубликования, удалила в Instagram свой пост о «беспределе» московской полиции. Запись девушки касалась действий правоохранителей в отношении ее подруги, у которой угнали Mercedes представительского класса.

В преддверие скорых президентских выборов в России, оппозиция внимательно следит за публикациями в социальных сетях представителей нынешней власти, а также их родственниками и знакомыми. Широкое обсуждение получил пост Елизаветы Песковой с критикой действий московской полиции. В своем тексте девушка рассказала пользователям о том, как у ее подруги угнали автомобиль, а полицейские проявили явный непрофессионализм.

По словам Елизаветы, Mercedes был угнан с платной стоянки в центре Москвы. Прибывшие на место происшествия полицейские, вместо того, чтобы по горячим следам начать розыск, устроили потерпевшей допрос на морозе, а затем заявили, что расследование результатов не принесет. После публикации текст провисел на странице Елизаветы несколько часов, после чего был удален.