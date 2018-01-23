VistaNews.ru


Дочь Дмитрия Пескова удалила свой пост о «беспределе» столичной полиции

Вчера, 20:15

Дочь спикера Кремля Дмитрия Пескова Елизавета, спустя несколько часов после опубликования, удалила в Instagram свой пост о «беспределе» московской полиции. Запись девушки касалась действий правоохранителей в отношении ее подруги, у которой угнали Mercedes представительского класса.

В преддверие скорых президентских выборов в России, оппозиция внимательно следит за публикациями в социальных сетях представителей нынешней власти, а также их родственниками и знакомыми. Широкое обсуждение получил пост Елизаветы Песковой с критикой действий московской полиции. В своем тексте девушка рассказала пользователям о том, как у ее подруги угнали автомобиль, а полицейские проявили явный непрофессионализм.

По словам Елизаветы, Mercedes был угнан с платной стоянки в центре Москвы. Прибывшие на место происшествия полицейские, вместо того, чтобы по горячим следам начать розыск, устроили потерпевшей допрос на морозе, а затем заявили, что расследование результатов не принесет. После публикации текст провисел на странице Елизаветы несколько часов, после чего был удален.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.