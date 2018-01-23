Петербургские котики поддержали курсантов Ульяновского училища

Вчера, 19:28

К флешмобу в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске присоединились петербургские котики, которые на видео виляют хвостами под композицию "Satisfaction".

В сети все большую популярность набирает видео с участием обитателей «Республики кошек», которые сняли свой ролик в поддержку ульяновских курсантов. На видео котики вертят хвостами, зевают, потягиваются, облизываются, в целом, они отлично танцуют под стандартную песню «Satisfaction». При этом ролик сопровождают титры, где коты высказывают свою поддержку, призывая всех быть котами в случае возникновения проблем. Они призывают не отчаиваться и не расстраиваться из-за отчисления, ведь их тоже часто отчисляли. Помимо этого, они уверяют, что летают во сне по 18 часов в сутки и готовы передать свои знания курсантами, в связи с чем приглашают всех в гости.

Напомним, что ранее курсанты Ульяновского летного училища сняли видеоклип под песню Бенни Беннаси Satisfaction. При этом, вместо задуманной пародии у них получилось эротическое видео. Тогда их ролик стал очень популярным и курсанты оказались на грани отчисления. А в интернете появилось новое популярное направление – многие начали снимать свои пародии, выказывая поддержку студентам.