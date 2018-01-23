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Во Владимирской области зафиксированы случаи «свиного гриппа»

Вчера, 19:24

Вирус H1N1, называемый «свиным гриппом», зафиксирован на территории Владимирской области. По крайней мере три человека, обратившиеся в лечебные учреждения с соответствующими симптомами, имеют в крови признаки опасного заболевания.

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, тревожная тенденция возможного начала эпидемии «свиного гриппа» наблюдаются на территории Владимирской области. Диагноз заражения вирусом H1N1 поставлен трем жителям областного центра. Аденовирусная инфекция обнаружена на фоне всплеска заболеваний ОРВИ.

В течение пяти дней за медицинской помощью обратились более восьми тысяч жителей Владимирской области. Особенно распространено заболевание ОРВИ среди детей школьного возраста. Эпидемиологический порог превышен на 19,5%. Врачи напоминают о недопустимости самолечения при таких симптомах, как резкое повышение температуры, одновременно с мышечными болями.

Напомним, в Эквадоре от свиного гриппа за два месяца умерли 22 человека.


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