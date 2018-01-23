В Воронеже в интернете продают лисиц и волков

Вчера, 18:23

В Воронеже в Интернете появилось объявление о продаже диких животных - лисиц и волков.

На сайте бесплатных объявлений Avito такие объявления появились 13 и 15 января. Автор поста о продаже лисиц Наталья заявила, что продает 8-месячных зверей. Она утверждает, что животные вряд ли подойдут для жизни в квартирах, ведь они с рождения содержатся в клетках. Лисицы не дикие, но еще и не ручные, однако возможно покормить их с рук. Купить лисенка можно за 10 тысяч рублей. О том, как женщина приобрела животных, и имеет ли на них все нужные ветеринарные документы, не уточняется.

Второй автор по имени Александр готов продать волков, которым исполнился год. Он утверждает, что у него содержатся как мальчики, так и девочки, и покупатель может выбрать пол животного. Информации о происхождении диких хищников и о предоставлении покупателям документов автор также не сообщил. Приобрести животное можно за 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что владельцы диких животных должны четко понимать все опасности и риски, а также способность тех нанести людям серьезные травмы. Помимо этого, для содержания подобных зверей необходимо располагать соответствующими условиями, и предоставить будущим домашним обитателям хотя бы просторные вольеры.