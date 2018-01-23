В Ростовском автобусе стекло заменили на скотч

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Ростовский автобус со скотчем вместо стекла ездит по своему маршруту. Водитель решил не ремонтировать разбитое окно своего транспортного средства и попросту заклеил его.

Теперь в салоне также морозно, как и на улице. Пассажиры автобуса зафиксировали на видео свою холодную поездку. Как рассказывают очевидцы, это происходило в автобусе 3 "Главный Ж/д вокзал Лесничество". В намотанном на стекло материале находится большое количество дырок, способствующие пропусканию холода непосредственно в салон. Это не единичный случай, когда горожане жалуются на отсутствие нормальных окон транспортных средств.

Пассажиры жалуются, что мэрия города пообещала к ЧМ-2018 хорошие автобусы с кондиционерами, но не могут выделить денежных средств на обычный ремонт.