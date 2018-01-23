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В Новосибирске над небом жители увидели эффект гало

Сегодня, 13:45

Жители Новосибирска увидели в небе эффект гало. При этом на улице был сильный мороз. Отметка термометра достигла минус 31 градуса по Цельсию. Это произошло сегодня утром 23 января.

Небо было ясным и чистым, поэтому отчётливо наблюдался такого рода феномен, светящийся круг вокруг Солнца. "Я сделал фотографию утром. Чтобы лицезреть в полной мере явление, я залез на крышу дома по улице Ватутина и направил обьектив в сторону "МЕГИ", делится при переписке в социальной сети "ВКонтакте" Павел Шнитов, автор одного из снимков, на котором удалось запечатлеть гало. После этого подобные фотографии появились и у многих других пользователей интернета. Данный феномен пояснил сотрудник Гидромедцентра Ренат Ягудин: "Эффект гало появляется по причине преломления лучей солнца в крохотных частицах льда, которые имеют вид перистых облаков и содержатся в верхних слоях".


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