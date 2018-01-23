Во Владикавказе виртуозная игра на батарее попала на видео в Сеть

Сегодня, 10:39

В Сети появилось видео виртуозной «игры» @timkabaroevа на секции батареи. Парень имитирует аккордеонное исполнение. Видео активно распространяют пользователи Интернет во Владикавказе. Во Владикавказе появился новый аккордеонист. Об этом стало известно пользователям Сети.

Видео с виртуозной игрой парня @timkabaroevа стало популярным среди юзеров. «Такого внимания этот радиатор еще не видел», - шутят комментаторы. Смешной ролик уже полюбился своей оригинальностью и беспристрастностью. Автор ролика назвала исполнителя серьезным. На видео слышно национальную осетинскую мелодию.

К слову, Сеть покорили также ульяновские курсанты, которые создали пародию на известный клип группы Бенни Бенасси Satisfaction. На видео видно, как весело живется парням в общежитии. Также по массовке ролика заметна немалая подготовка и огромная сплоченная работа коллектива.