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Блогер из Ставрополья ради эксперимента провел 48 минут в могиле

Сегодня, 10:13

Блогер Эдгар Беджанян, ставший одной из самых обсуждаемых персон в отечественном интернет-сообществе, провел закопанным заживо 48 минут. Пойти на рискованный поступок жителя Ставрополья спровоцировал азарт.

Эдгар Беджанян не первый раз подвергает себя смертельной опасности ради хайпа. В рамках нового эксперимента над человеческими возможностями блогер из Ставрополья попросил друзей зарыть его в могиле. Беджанян пробыл под землей 48 минут в 9-градусный мороз. К слову, к экстремалу совершенно не поступал кислород.

На протяжении всего эксперимента ставропольский блогер оставался в сознании, впоследствии собственнолично попросив друзей прервать свое пребывание в могиле.


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