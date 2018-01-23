По зимнему Адлеру разгуливал голый мужчина

Сегодня, 10:06

Жители Адлера живо обсуждают в социальных сетях опубликованное видео, на котором голый мужчина неспешно идет по вечерней улице зимнего города. Пользователей особенно поразило спокойствие, с которым «нудист» совершает свою прогулку.

Мужчина вел себя так естественно, словно был одет по сезону. Причина, по которой он вышел на улицу и его дальнейшая судьба, неизвестны. Однако большинство пользователей считает, что человек, мягко говоря, не совсем здоров. Некоторые комментаторы высказали предположение, что мужчина проиграл принципиальный спор. Шутники, конечно же, не преминули вспомнить разнообразные анекдоты о печальных последствиях адюльтера.

Женщины заметили, что на всех роликах, где показаны аналогичные случаи, всегда фигурируют только мужчины, а значит эксгибиционизм в крови у представителей сильного пола. Ранее активно обсуждалось видео, на котором были запечатлены два голых молодых человека, которые пришли в супермаркет, чтобы купить жевательную резинку.