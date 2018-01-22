В Волгограде намерены добиться отмены перевода часов

Вчера, 23:26

В Волгограде активные граждане намерены добиться отмены в РФ перевода часов. Для этого уже произошло создание в данном городе инициативной группы.

Данное событие произошло в Волгограде 22 января. Участники группы намерены добиться референдума по голосованию о том, чтобы в городе всегда было местное время. Активисты не хотят, чтобы часовые стрелкки переводились на час вперёд. Главой данного объединения выступала Светлана Казачёнок, являющаяся представителем от Общественной палаты региона.

Группа уже провела своё первое заседание. В данную группу активистов, помимо Казачёнок, входят также те, кто являются депутатами региональной думы и другие участники Общественной палаты. Помимо них, там отмечено присутствие медиков, студентов и общественников.

С нынешним временем предлагается ничего не делать. Просто прекратить в дальнейшем перевод стрелок часов «туда-сюда». Пусть всё идёт, как должно быть, и как было ранее.

В противном случае, следует возникновение неизбежных проблем с партнёрами в других регионах, которые могут, при определённых условиях, привести даже к экономическому коллапсу. Это не говоря о проблемах жителей, связанных с постоянными «перенастройками» организма.

А вот денежные выигрыши от подобных ежегодных действий до сих пор никем объективно не доказаны. Плюс расходы бюджета на содержание чиновников, занимающихся «ненужным делом».