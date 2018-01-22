Врачи: Согревать в мороз алкоголем смертельно опасно

Вчера, 23:17

Специалисты предупреждают о том, что согреваться алкоголем во время сильных морозов не стоит, ведь это может пагубно повлиять на здоровье организма.

Один из специалистов заявил о том, что очень важно одеваться правильно и по погоде. Нательное белье должно быть исключительно из натуральных тканей. Никакого потоотделения - это очень важно, а белье из ненатуральных тканей способствует большей выработке его.

Врач-иммунолог советует всем утеплиться, а в особенности носить шапку и шарф с перчатками.

Больше чем 30-40 минут на лице находиться противопоказано.