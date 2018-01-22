VistaNews.ru


Врачи: Согревать в мороз алкоголем смертельно опасно

Вчера, 23:17

Специалисты предупреждают о том, что согреваться алкоголем во время сильных морозов не стоит, ведь это может пагубно повлиять на здоровье организма.

Один из специалистов заявил о том, что очень важно одеваться правильно и по погоде. Нательное белье должно быть исключительно из натуральных тканей. Никакого потоотделения - это очень важно, а белье из ненатуральных тканей способствует большей выработке его.

Врач-иммунолог советует всем утеплиться, а в особенности носить шапку и шарф с перчатками.

Больше чем 30-40 минут на лице находиться противопоказано.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.