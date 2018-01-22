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В Боровичах семья Рябовых построили огромный трактор из снега

Вчера, 22:47

В Боровичах семья сумела сделать трактор из снега. На протяжении двух месяцев муж и жена трудились над своим произведением, наконец шедевр ледяного искусства был представлен к обозрению.

Супруги Виктория и Андрей Рябовы представили очередной свой шедевр из снега. На этот раз им стал атрибут сельской местности – трактор. Он установлен просто перед их домом и все односельчане не могут пройти мимо, чтобы не посмотреть. Эта семья уже не первый год занимается сооружением из снега разных объемных фигур. В этом году им пришлось немного подождать, пока осадков выпадет достаточное количество.

Это обстоятельство немного оттянуло время, так что весь процесс занял вместе с подготовкой около двух месяцев. Хотя сама Виктория сказала, что трактор делали несколько дней. Хотя фигуры, сделанные супругами ежегодно, не могут сохраниться долго из-за периодического потепления, авторов этот фактор не расстраивает. В зимнее время во дворе Рябовых можно увидеть любых персонажей из известных мультфильмов.


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