МГУ вошёл в десятку наиболее красивых университетов

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Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова входит в десятку наиболее красивых ВУЗов Европы. Рейтинг составила компания Times Higher Education.

В список попадают высшие учебные заведения, известные своей красотой. Первые три места рейтинга заняли Болонский университет Италии, испанский университет Саламанки и учебное заведение в Португалии. Как стало известно, само здание МГУ получило десятое место рейтинга.

Главная постройка Ломоносова расположилась на высоте 240 метров и имеет 57-метровый шпиль, а также пятиконечную звезду. Остальные рейтинги заняли университеты таких стран, как Германия, Польша, Швеция, Франция и Ирландия. А самым молодым учреждением в списке стал университет Дании (1928).