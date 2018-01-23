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Минздрав России разрабатывает национальную онкологическую программу

Сегодня, 03:30

Председатель по специальности «Онкология» Минздрава России Дмитрий Борисов сообщил о продолжении разработки национальной онкологической программы. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции к Всемирному дню борьбы против рака.

Над национальной онкопрограммой работает Минздрав России. Об этом журналистам подробнее расскажут после пресс-конференции 4 февраля. Этот день стал Всемирным днем борьбы против рака. Теперь до марта 2018 года чиновники обещают законодательно оформить Национальную стратегию по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2030 года.

Также актуальным вопросом остается уровень смертности в России от опухолевых клеток рака. Информацию подтвердил Дмитрий Борисов.


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