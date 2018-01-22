Пенсионерка-блогер из Тюмени просит поддержки в пользователей Youtube

Вчера, 18:13

Пенсионерка Наталья Потаева, которую многие знают по видеоканалу Youtube, просит поддержки в пользователей. Женщина переживает, что новые правила для блогеров могут лишить ее дотации к пенсии.

Жительница Тюмени Наталья Потаева хоть и уже на пенсии, но является активным пользователем социальной сети. Она ведет свою страницу в Facebook, имея там даже собственную группу с подписчиками. Кроме того, пенсионерка регулярно выкладывает видеосюжеты, которые лично ею смонтированы на видеоканале Youtube.

На сегодняшний день Наталья очень обеспокоена тем, что новые правила на видеоканале очень жестоки для блогеров, требуют множества подписчиков. Их у женщины есть некоторое количество, но она обратилась к активистам и обозревателям за поддержкой. Ведь если нужного числа пользователей, которые просматривают ее выложенные видео на канале, не будет, её просто лишат заработка, то есть дотации к пенсии. Ролики могут быть довольно интересны всем: кулинария, народные обряды Тюмени и т.д.