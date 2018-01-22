VistaNews.ru


Соцсети развеселила фотография самой «нелепой» аварии в Воронеже

Вчера, 17:41

Социальные сети развеселила фотография самой «нелепой» аварии, которая произошла в Воронеже. Очевидцы делятся снимком в местных пабликах «ВКонтакте».

По словам очевидцев, городской троллейбус столкнулся с большим пассажирским автобусом на проспекте Московском. Судя по фотографии создаётся впечатление, будто в ДТП попали сразу три транспортных средства, однако это не так. Второй троллейбус пытался объехать место аварии, поэтому кажется, будто в происшествии участвовали 3 единицы общественного транспорта. После такого столкновения на проспекте образовался километровый дорожный затор, о чём свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

В социальных сетях горожане с юмором отнеслись к случившемуся, так как жертв или пострадавших не оказалось. Многие сравнили это ДТП с «сэндвичем».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.