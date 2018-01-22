Ростовчане в очередной раз пожаловались на заброшенную поликлинику

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Ростовчане в очередной раз пожаловались на местную заброшенную поликлинику, опубликовав петицию на портале «Благоустройство города».

Жители города отмечают, что заброшенная поликлиника на улице Вятской, 39, уже давно является пристанищем для асоциальных личностей, оттуда все время слышны шум и крики, устраиваются многочисленные потасовки. Горожане боятся проходить мимо здания, а ведь рядом расположен детский сад, и дети находятся недалеко от данного неблагополучного места. Автор жалобы добавил, что уже давно власти города обещали возвести на этом мести онкоцентр, сдать который должны были еще в 2017 году, однако до сих пор строительство так и не началось.

Жалуются в Ростове на этот объект уже давно. По данным портала «Благоустройство города», прошлым летом привлекли к административной ответственности сотрудников областного учреждения «Кожно-венерологический диспансер», которому принадлежит этот участок. Впоследствии на территории заброшенного здания был проведен субботник, во время которого вывезли бытовые отходы, упавшие деревья и строительный мусор, а также разработана сметная документация для установки ограждения территории и охраны здания. Однако вскоре жители города снова пожаловались на свалку мусора, организованной на территории уже после уборки. В ответ на данную инициативу власти города сообщили, что все проблемы должно решить руководство диспансера.