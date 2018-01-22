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Тамбовчанка стала участницей Всемирного конкурса красоты среди мам

Сегодня, 16:05

Жительница Тамбова стала участницей Всемирного конкурса красоты. Суть состязания состоит в выборе красавиц среди женщин, у которых минимум один ребенок. Конкурс «Краса Земли 2018» организован продюсерской компанией Leonid Khromov Production.

Компания Leonid Khromov Production создала новый проект «Краса Земли 2018». Девушки от 23 до 43 лет, которые стали матерями хотя бы один раз, смогут принять участие в состязании. Сообщается, что члены оргкомитета рассмотрят все заявки участниц в течение месяца со дня старта кастинга. Далее поддержать девушек можно будет в интернет-голосовании, которое определит участниц 1/8 и 1/4. Попробовать свои силы в конкурсе решила тамбовчанка Ольга Эпова.

Известно, что рост конкурсантки 176 см. У молодой мамы диплом ТГТУ. Если Ольга пройдет в 1/8, то она будет нуждаться в поддержке россиян. Финал проведут в мае-июне 2018 года в Сочи. По итогам голосования наградят 5 участниц. 


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