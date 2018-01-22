Екатернбургские школьники массово публикуют в соцсетях интимные фото

Сегодня, 14:13

Школьники из Екатеринбурга в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» массово публикуют свое интимные фотографии, или же откровенный компромат на других несовершеннолетних.

Сейчас в местном сегменте социальных сетей уже зарегистрировано порядка 7-10 подобных сообществ. Их основная аудитория – лица от 12 до 15 лет. Многие несовершеннолетние девушки не стесняются и публикуют свои фотографии, на которых видна обнажённая груди и другие интимные места. Среднее «население» таких пабликов составляет от 500 до 1500 школьников. При этом многие сообщества открытые и в них может вступить любой пользователь.

Зачастую «обиженные» подростки выкладывают фотографии своих одноклассников или учащихся других школ в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние также призывают в разгульному образу жизни и так далее. Вдобавок, все интимные материалы можно скачать на ПК или другое мобильное устройство, чтобы опубликовать снимки в других сообществах.