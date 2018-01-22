Медики поддержали ульяновских курсантов в #SatisfactionChallenge

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Набирает популярность флешмоб #SatisfactionChallenge. Первыми сняли свой клип ульяновские курсанты из авиационного училища. Теперь эстафету приняли представительницы медучилища. Сеть уже переполнена видео с участием звезд и обычных россиян.

Откровенный секс-клип парней из авиационного сразил наповал всех пользователей Интернета. Администрация вуза не оценила задумки ребят и пригрозила исключением и выговорами. Сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку по факту. А губернатор откровенно негативно воспринял творчество молодежи.

На видео видно, как весело живется парням в общежитии. Также по массовке ролика заметна немалая подготовка и огромная сплоченная работа коллектива.

В поддержку ребят девушки медучилища сняли свою версию уже популярных ульяновских секс символов.

На данный момент Сеть переполнена роликами на песню Бенни Бенасси Satisfaction. Интернетом движется флешмоб #SatisfactionChallenge.