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В Сочи водителя моют автомобили под штормовыми волнами

Сегодня, 13:27

Жители Сочи моют свои автомобили под штормовыми волнами, рискуя жизнью.

В сеть интернет разместили фото, на котором видно, как водитель чёрной иномарки решил крайне необычным и небезопасным способом помыть своё транспортное средство. Он подьехал как можно ближе к краю набережной и попросту стал ожидать, пока ударит волна. После удара машина оказалась помыта и автовладелец уехал.

Пользователи интернета не оценили по достоинству такую мойку автомобиля, ссылаясь на прилетающие камни и соль. Автор фото отмечает, что данный вид автомойки совсем не бьёт по кошельку.

"Через пару дней можно и продавать"; "Теперь она вряд ли будет нормально ездить", - комментируют пользователи интернета.


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