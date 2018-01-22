Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов эротичным видео

Сегодня, 12:54

Пенсионерки из Санкт-Петербурга поддержали ульяновских курсантов. Соответствующая видеозапись уже доступна на видеохостинге Youtube.

Общественность продолжает пристально наблюдать за развитием событий вокруг курсантов из Ульяновска. Их уже поддержали неоднократно как молодое поколение, так и старшее. Недавно группа пенсионерок из Санкт-Петербурга решили сделать свой видеоролик под Satisfaction, чтобы поддержать молодых студентов. Зажигательный танец происходит в одной из городских коммуналок. Видео длится чуть менее 2 минут, однако, несмотря на это оно собрало уже почти 20 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи Youtube также активно выражают свою поддержку как и ульяновским студентам, так и энергичным бабушкам. Многие пишут «Бабульки респект», а кто-то и вовсе считает, что это не пожилые женщины, а 30-летние девушки.