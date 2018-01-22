VistaNews.ru


Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов эротичным видео

Сегодня, 12:54

Пенсионерки из Санкт-Петербурга поддержали ульяновских курсантов. Соответствующая видеозапись уже доступна на видеохостинге Youtube.

Общественность продолжает пристально наблюдать за развитием событий вокруг курсантов из Ульяновска. Их уже поддержали неоднократно как молодое поколение, так и старшее. Недавно группа пенсионерок из Санкт-Петербурга решили сделать свой видеоролик под Satisfaction, чтобы поддержать молодых студентов. Зажигательный танец происходит в одной из городских коммуналок. Видео длится чуть менее 2 минут, однако, несмотря на это оно собрало уже почти 20 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи Youtube также активно выражают свою поддержку как и ульяновским студентам, так и энергичным бабушкам. Многие пишут «Бабульки респект», а кто-то и вовсе считает, что это не пожилые женщины, а 30-летние девушки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.