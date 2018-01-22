Жительницу Воронежа возмутила «слишком умная» пенсионерка

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Жительницу Воронежа возмутили действия «слишком умной» пенсионерки в супермаркете. Об этом она рассказала в местном паблике в «ВКонтакте».

В сообщении указано, что женщина пришла за продуктами в местный супермаркет. Там она увидела, как пенсионера подозрительно долго стоит около стойки с яйцами. Она подошла поближе и увидела, что «умная» бабушка берёт более крупные и дорогие, а потом попросту перекладывает их в тару, предназначенную для более социальных яиц. Своим появлением она «вспугнула» нарушительницу, сделала ей пару замечаний и та ушла в другой отдел. По словам очевидицы, позже бабушка вернулась и закончила своё «грязное» дело. Во «ВКонтакте» не все разделили поступок женщины. Многие поддержали пенсионерку, заявив, что у них итак не хватает средств на полноценное существование.