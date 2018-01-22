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Колония в ЕАО украшена снежной «Авророй» руками осужденных

Сегодня, 12:37

В пресс-службе УФСИН России по ЕАО Милана Кротова рассказала об итогах проведения конкурса снежных фигур «Зимняя фантазия». По итогам победу одержала фигурка символа года, сотворили шедевр осужденные колонии-поселения №4 «Аврора».

Заключенные из учреждений уголовно-исполнительной системы Еврейской автономной области стали участниками смотра-конкурса «Зимняя фантазия». Целью являлось привлечение осужденных к творчеству. В результате победителем стала исправительная колония №10, которая была представлена символом 2018 года собакой. Комиссия конкурса провела оценку оригинальности построек, творческого подхода, качества и сложности выполнения фигур, их декорирования.

Второе место получили заключенные колонии-поселения №4 за шедевр в форме «Авроры». Творческие авторы проекта стали оригинальными и оставили хорошее впечатление о конкурсе.


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