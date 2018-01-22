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Мужчина из Воронежской области выиграл в лотерею иномарку. Судя по изображению при рекламной компании, её стоимость около 900 тыс. рублей.

В Воронежской области настоящий лотерейный бум. Он связан с тем, что многие из жителей этого региона оказываются счастливчиками, получая крупные выигрыши. Настоящая лотерейная «истерия» началась после того, как Наталья Власова, проживающая в Панинском районе, сорвала джек-пот размером в 506 млн рублей. После этого воронежцы, буквально, встали в очереди, чтобы приобрести один или несколько билетов лотереи.

В то же время выигрыш счастливице ещё не выплачен, хотя розыгрыш прошёл в октябре. Сообщается, что к осуществлению первых выплат организаторы лотереи приступят в марте.

Таких крупных выигрышей в Воронеже ещё не было. Но после этого случая многим жителям региона сопутствовала лотерейная удача. Студентка получила загородный дом, который затем продала. Уже 1 января ещё один воронежец при проведении очередной лотереи стал обладателем квартиры. 21 января вновь удача для жителя Воронежской области. Хотя название иномарки пока не оглашено, судя по всему, это будет Wolksvagen Polo. В Сети уже организовали голосование, считают ли россияне, что самые везучие из них проживают в Воронеже.