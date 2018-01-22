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Ужасающий НЛО напугал жителей Приморского края

Сегодня, 11:54

Ужасающий НЛО сняли на камеру мобильного телефона жители Приморского края. Видео моментально облетело социальные сети, которое поразило российских интернет-пользователей.

Сообщается, что загадочные летательный аппарат был обнаружен 22 января текущего года. Очевидцы рассказали, что над старым большим зданием взлетел огромный объект, предположительно инопланетного происхождения. НЛО издавал очень громкие звуки, именно по этой причине его удалось увидеть в небе.

Однако некоторые пользователи YouТube предположили, что объект в небе мог является военным аппаратом, который испытывался на пустующей территории. Отечественные уфологи данную теорию отрицают и говорят о корабле пришельцев.


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