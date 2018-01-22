Жители Белгородской области оценили руководство и предприятия районов

Сегодня, 10:18

Жители Белгородской области оценили работу руководства и предприятий в районах региона по итогам 2017 года. Для этого был проведён специальный опрос.

Сообщение о его итогах сделано пресс-службой регионального правительства. При проведении опроса принималась во внимание удовлетворённость жителей многими параметрами.

Среди них и то, насколько благоустроены придомовые территории и места общественного отдых, насколько качественно оказывают медицинскую помощь, как работают культурные и образовательные учреждения.

Не обошли организаторы опроса и такие сферы, как туризм и физическую культуру, возможности занятия спортом. Они поинтересовались у жителей области даже тем, насколько те удовлетворены газоснабжением в своих районах.

В итоге руководители всех районов области удостоились высоких оценок жителей. Средний балл по области равняется 95%.

Наибольшую удовлетворённость высказали жители Белгородского, Красненского и Новооскольского районов. В каждом из них общая оценка выше 98%.

В числе последних такие районы, как Красногвардейский, Шебекинский, Борисовский, а также сам Белгород. Там средняя оценка не дотягивает до 90%.