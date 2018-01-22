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В городском парке Ростова появилась снежная Венера

Сегодня, 09:32

В городском парке Ростова появилась вылепленная из снега Венера. Искусно сделанная женщина с пышным бюстом нашла отзыв в сердцах многих горожан.

Они уже дали ей имя - Венера Ростовская. Снежной скульптуре на территории парка Революции посвятили множество комментариев местные посетители соцсетей.

Многими ростовчанами сказано, что Венера вернула им детские воспоминания, когда они лепили что-то подобное. Впрочем, есть и такие, которые полагают, что в личной жизни её творцов, видимо, имеются проблемы.

Есть и шутливые «комменты». В частности, достаточную популярность набрал вопрос, запаслись ли «скульпторы» справкой, что их натурщица является совершеннолетней.

Пользуясь случаем, некоторые поделились своим опытом по использованию выброшенных новогодних ёлок и сосен. Ростовчанка сообщила, они с мужем их собирают и втыкают в снег на своём огороде. Красиво, сказала женщина, гуляешь, словно в еловом лесу.


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