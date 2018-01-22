Московское правительство дало свою оценку необходимости введения уроков патриотизма в школах

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С начала учебного года в школах Ульяновской области может появиться новый предмет – урок патриотизма. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов. Введение нового школьного предмета он объяснил необходимостью развивать патриотизм и уважение к истории и культуре. Именно поэтому местные власти планируют ввести во всех ульяновских школах десять патриотических заданий.

Тематика и содержание уроков будут обсуждаться с федеральными ведомствами, равно как и возможность ввести эти предметы в других субъектах страны. Как сообщил агентству Национальные новости руководитель московского департамента образования Исаак Калина, московские школьники получают азы правильного и бережного отношения к своему городу и своей стране вместе с основными знаниями: «Московские школы стремятся к тому, чтобы все уроки были уроками патриотизма. Настоящий патриотизм – это желание и умение быть полезным Родине», - сообщил Калина.

Сообщается, что в Ульяновской области широко реализуется программа патриотического воспитания благодаря ежегодным играм Зарница, Орленок, Ульяновец, развитию Российского движения школьников.