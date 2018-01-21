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В Воронеже предлагают сшить водоплавку для конкурса заповедника

Вчера, 20:40

Жителям Воронежа разрешили сделат мягкую игрушку в виде зверька водоплавки. Организатлров конкурса является Хоперский заповедник.

Руководители заповедника проводят конкурс "Маленький пушистик". Школьники Воронежа не впервые приносят администрации учреждения мягкие игрушки, сделанные собственным руками. Работник заповедника проводят выставки и определяют лучших. Те работы, которые не попадают на выставку. продают на благотворительных фондах а полученные деньги уходят в помощь детям, больных онкологией. 
В прежние годы объектами мероприятий являлись выхухоль, барсук, щука, косуля и зимородок. Главным героем нынешнего года является водоплавка небольшой зверь из рода полуводных млекопитающих. Также сообщается, что дети могут сделать прудовика обычно из имеющихся у них на то средств.
Работы принимаются до 20 марта. Более точные подробности конкурса имеются в официальном сообществе Хоперского заповедника в "ВКонтакте".


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