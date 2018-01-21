В Брянске лихачи устроили экстремальные гонки

Вчера, 20:02

Жители Брянска сняли на видео экстрим-гонки возле местного супермаркета. Парни успели сделать ряд кругов на парковке.

Опасные катания устроили рядом с брянским супермаркетом на остановке "Линия". На кадрах можно увидеть, как вечером двое молодых ребят, зацепившись за легковую машину, катаются по парковке. Идея экстремалов довольно опасна, так как на месте интенсивное передвижение иных транспортных средств. В одном из моментов другой автомобиль сильно занесло, но "гонщики" находились в иной части стоянки и аварии избежали. Прокатившись несколько кругов, молодые ребята отпускают руки после сильного заноса. Происходящее живо стали комментировать в Сети. По мнению пользователей, данное катание очень опасное, ведь может затянуть под колеса или вероятно столкновение с проезжающей машиной. Некоторые положительно отнеслись к гонке, они считают, парни весело провели время.