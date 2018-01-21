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Нижегородцы стали реже регистрировать новорожденных торжественно

Вчера, 18:47

Нижегородцы всё меньше и меньше торжественно регистрируют новорожденных. В Нижегородский области за прошлый год по данным ЗАГС зафиксировано более 500 новорожденных в торжественной атмосфере.

В 2016 году провели 835 подобных регистраций. Это на 35 процентов меньше, чем в 2017 году. При этом зарегистрированные браки возросли с 10310 до 10795 в прошлом и позапрошлом годах соответственно. Немного чаще жители города стали менять свои имена. В 2017 году ЗАГС выдал 1548 документов о смене имени. Для сравнения, в 2016 году 1456 подобных актов. Что примечательно, в 2017 году Анастасия и Артём стали наиболее популярными именами, которыми называют новорождённых детей. Такими именами наиболее часто называют с 2000 года.


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