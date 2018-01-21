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В Ростове-на-Дону за миллион продают лысую морскую свинку

Вчера, 18:13

В Ростове-на-Дону морскую лысую свинку продают за миллион рублей. Предпринимателя зовут Алексей и он выложил объявление на сайте бесплатных объявлений.

Алексей, рекламируя лысую морскую свинку, преподносит животное в качестве ласкового, ручного, дружелюбного питомца, который отлично влияет на здоровье, повышает удачу своего владельца и является хорошим карманным другом. Объявление было опубликована в середине января, его просмотрели уже более 600 пользователей, но купить свинку за миллион рублей никто не решается.

Эти представители новой породы вырастают до 30 сантиметров и весят почти 1,5 килограмма. Подлинная цена лысого морского вида составляет 1,5 тысячи рублей, а в специальных питомниках его продадут за сумму до десяти тысяч рублей. Видимо, предприниматель с Ростова-на-Дону выполняет хитрый рекламный трюк.


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