Вчера, 17:33

Жителей Челябинска рассмешил мёрзлый термометр. Один из горожан сделал фото градусника, который установлен в Тракторозаводском районе города не Доме спорта "Надежда".

"В Челябинск пришли холода", - подписал публикацию челябинец. Сразу после этого пользователи социальной сети "Вконтакте" начали активно обсуждать погоду. В комментариях пользователи заметили, табло термометра уже давно неверно отображает цифры. Тем не менее, сотрудники учреждения не спешат его починить. Высказывалось предположение, якобы температура показывается по Фаренгейту. Среди обсуждаемых появился человек, который утверждает, что наиболее низкая температура в обитаемых районах планеты составляет минус 71 градус по Цельсию.