Более ста омских детей с проблемами развития прошли курс зоотерапии

Вчера, 17:17

В Омске активно практикуют зоотерапию для детей с задаржками развития, аутизмом и ДЦП. Специалисты работают с маленькими пациентами по авторской методики, а собаки, морские свинки, белки камерунские козы помогают им в этом. Удивительно, но такая терапия дает больше эффекта, чем лечение медикаментами. Свой курс реабилитации прошли уже больше ста детей.

Дети с различными заболеваниями посещают центр уже не первый год. К каждому ребенку здесь есть свой подход, а животные контактируют практически с каждым, интуитивно чувствуя пациента.

Всего в центре обитает приблизительно 30 животных. Это собаки (в основном, ретриверы, а также доберман, овчарка, терьер), белки дегу, морские свинки, черепаха, камерунская коза и рыбки. Всех маленьких помощников приводят волонтеры. Они должны быть отобраны по трем критериям дружелюбие, контактность, отсутствие агрессии.

Родители деток тоже могут принимать участие в терапии если для этого нет противопоказаний от специалиста. Так как бывали случаи, когда ребенок начинал капризничать и отказываться заниматься в присутствии родных.

Курс зоотерапии прошли больше сотни детей. По правилам, ребенка берут на три месяца минимум и занимаются с ним в плотном графике. Запись в зооцентр является абсолютно бесплатной. Главное, водить ребенка регулярно, не прогуливать тогда лечение приблизится быстрее.