На Камчатке люди протестуют против повышения цен на топливо

Вчера, 16:35

В Петропавловске-Камчатском по официальным данным больше ста человек вышли на митинг. Люди протестуют против очередного повышения цен на топливо.

Сильный мороз и ветер не помешали гражданам Петропавловска-Камчатского выйти на митинг против повышения цены на автомобильное топливо. По словам очевидцев, около 500 человек вышли на акцию протеста, по официальным данным – немного больше 100. Цена на бензин на полуострове возросла ещё в прошедшем декабре. Теперь в этом регионе за 1 литр дизельного топлива нужно заплатить больше 50 рублей, за АИ 92 – 45 рублей. На некоторых АЗС можно встретить цену даже выше 60-ти рублей.

Кроме цены на бензин, люди недовольны и высокими тарифами на коммунальные услуги. Одна из жителей города в своём интервью заявила, что жизнь на Камчатке становится всё хуже и страшнее. Люди, которые приезжают с материка, поражается ценами. Сейчас жители региона просто вынуждены бросать свои квартиры и уезжать из Камчатки в другие регионы РФ.

Протестующие решили выйти на повторный митинг две недели. Тогда планируется написать обращение к Путину и губернатору.

Ранее сообщалось, что в Омске также повысилась цена на дизтопливо и бензин.